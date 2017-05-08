У Києві сьогодні пройде дощ, температура вдень до +20°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 8 травня у столиці пройде дощ, вдень до +20°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +14°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:21, зайде о 20:27.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня практично по всій Україні пройдуть дощі, на заході похолоднішає.

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