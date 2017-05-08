До України 10 травня повернуться заморозки - ДСНС

Протягом 10-11 травня у багатьох регіонах України очікуються заморозки.

До України повернуться заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"10-11 травня на грунті заморозки 0-5°, місцями в повітрі 0-2°", - йдеться в повідомленні.

Також 10 травня у західних, північних та центральних областях, 11 травня у більшості областей України на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°.

Нагадаємо, 8 травня практично по всій Україні пройдуть дощі, на заході похолодає.