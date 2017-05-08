На Львівщині випав град, за лічені хвилини укрив всю вулицю (відео)

09:40, 8 травня 2017
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До України насуваються дощі з похолоданням.

На Львівщині випав рясний град / Скріншот
На Львівщині випав рясний град / Скріншот

Львівщину засипало градом. Рясні опади, зокрема, зафільмували жителі селища міського типу Новий Яричів.

На заході України сьогодні пройдуть сильні дощі з градом

 За кілька хвилин град вкрив усю вулицю, про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 травня практично по всій Україні пройдуть дощі, на заході похолодає. На сході зливи, температура вдень до +22°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +21°. 

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