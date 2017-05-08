Зливи призвели до повені на півдні Китаю

10:28, 8 травня 2017
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Сильні зливи, які 7 травня накрили китайське місто Гуанчжоу, призвели до підтоплення декількох районів.

Повінь у Китаї / Reuters
Повінь у Китаї / Reuters

Дощі викликали сходження зсувів у горах, а також затопили кілька селищ на півночі мегаполісу, передає Xinhua з посиланням на місцеві метеорологічні служби.

У Північній Кароліні оголосили надзвичайний стан через повінь

Загалом у місті обвалилося 172 споруди, 6925 осіб були евакуйовані.

У районах Хуаду, Хуанпу і Цзенчен випало до 250 мм опадів. У районі Хуаду виявилися затопленими 16 сіл, було евакуйовано 1380 осіб, обрушилося 109 будівель. У районі Цзенчен було евакуйовано 2050 осіб.

За прогнозами метеорологів, 8 і 9 травня в багатьох районах провінції Гуандун будуть йти дощі різної інтенсивності.

Нагадаємо, дві людини стали жертвами масштабної повені в американському штаті Північна Кароліна.

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