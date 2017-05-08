Рятувальники попереджають про грозові дощі та сильний вітер в Україні

11:22, 8 травня 2017
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Сьогодні, 8 травня, у більшості регіонів України очікуються дощі.

В Україні очікуються грозові дощі / УНІАН
В Україні очікуються грозові дощі / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вночі 8 травня у західній частині, вдень 8 травня у центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Раінше у ДСНС попереджали про заморозки в Україні.

Зокрема, 10 травня у західних, північних та центральних областях, 11 травня у більшості областей України на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°.

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