Рятувальники попереджають про грозові дощі та сильний вітер в Україні

Сьогодні, 8 травня, у більшості регіонів України очікуються дощі.

В Україні очікуються грозові дощі / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вночі 8 травня у західній частині, вдень 8 травня у центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Раінше у ДСНС попереджали про заморозки в Україні.

Зокрема, 10 травня у західних, північних та центральних областях, 11 травня у більшості областей України на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°.