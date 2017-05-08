Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі і похолодає (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні похолодає і пройдуть дощі.

Ілюстрація / REUTERS

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні пройдуть дощі, місцями з грозами. Найтепліше буде на сході та в центрі - до +24°. На півдні країни температура до +22°. У західних регіонах вдень стовпчик термометра підніметься до +16°. У північних регіонах до +24°.

Прогноз на 8 травня / УНІАН

У вівторок, 9 травня, на сході і заході України пройдуть дощі. Вдень на півдні до +22°, в інших регіонах +8°...+20°.

Прогноз на 9 травня / УНІАН

У середу, 10 травня, в Україні очікується невелика хмарність. Вдень найтепліше буде на півдні - до +17°.

Прогноз на 10 травня / УНІАН

У четвер місцями пройдуть дощі. Вночі в Україні +2°...+10°, вдень на півдні до +20°.

Прогноз на 11 травня / УНІАН

У п'ятницю на півдні і сході пройдуть дощі. У Криму температура вдень до +23°, в інших регіонах +13°...+19°.

Прогноз на 12 травня / УНІАН

13 та 14 травня місцями пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде в Чернігівській області - до +3°, на решті території +6°...+12°. Вдень температура по країні +13°...+20°. У неділю вночі на півночі до +4°, вдень в Україні +13°...+20°.

Прогноз на 13 травня / УНІАН

Прогноз на 14 травня / УНІАН

Народний прогноз

8 травня – Марк Ключник. Так прозвали святого бо, як вважали, що у нього є ключі, якими він відчиняє небо і випускає дощ. 9 травня – Глафіра Горошниця. Городники садили ранню картопля, і відповідно, горох.

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10 травня – Семен Ранопашець. У всіх регіонах Русі починалася оранка.

11 травня – Березосок. Ті, хто страждав весняними лихоманками, в цей день пили березовий сік, який у народі вважається лікувальним. 12 травня – Дев'ять Цілителів. Обов'язковим ритуалом цього дня було прочитання змови від дев'яти напастей.

13 травня – Яків Теплий. В цей день закінчувалися всі сватівські справи. Травень був несприятливим місяцем для весіль. Теплий вечір і зоряна ніч віщують гарний урожай. 14 травня – Веремій Запашник. Святий отримав таке прізвисько у зв'язку з найважливішою справою селян – оранкою і засівом полів. Якщо це хороший день, то урожай збирати в сухий день.

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