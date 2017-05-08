У Перу стався землетрус магнітудою 5,4

13:00, 8 травня 2017
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У понеділок, 8 травня, у Перу стався землетрус магнітудою 5,4.

У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Чилі стався землетрус магнітудою 5,3

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 20 км на північний захід від міста Токаче-Нуево. Осередок землетрусу залягав на глибині 38 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 25 квітня в Чилі стався землетрус магнітудою 6,9.

Спочатку планувалося евакуювати жителів міста Вальпараїсо, яке розташовано в 35 км від епіцентру землетрусу, але після повідомлення Тихоокеанського центру попередження цунамі про невеликі хвилі у 15 см, влада скасувала евакуацію.

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