У Квебеку через паводки ввели режим надзвичайного стану

14:29, 8 травня 2017
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У декількох містах канадської провінції Квебек ввели режим надзвичайного стану через рекордні паводки.

Повінь в Канаді / Reuters
Повінь в Канаді / Reuters

У провінції підтоплені більше двох тисяч будинків в 130 містах і селищах. Кількість військових, які допомагають місцевим жителям евакуюватися, збільшено в три рази, передає Російська служба BBC з посиланням на місцевих рятувальників.

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За словами мера Монреаля Дені Кодерра, режим надзвичайного стану був потрібен місту, щоб якомога швидше вирішити цю ситуацію. Зокрема, він дозволяє владі примусово евакуювати окремі райони Монреаля.

Евакуація в провінції почалася в п'ятницю на тлі рекордних паводків на території близько 500 квадратних кілометрів. У неділю в одному з кварталів на півночі Монреаля прорвало кілька гребель, після чого місто ввело надзвичайний стан.

За прогнозами синоптиків, протягом наступних кількох днів буде йти дощ.

Нагадаємо, сильні зливи, які обрушилися 7 травня на китайське місто Гуанчжоу, призвели до підтоплення декількох районів.

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