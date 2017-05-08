До Нової Каледонії наближається потужний циклон "Донна"

Тропічний циклон "Донна", який посилився найпотужнішої, п'ятої категорії, наближається до Нової Каледонії в Тихому океані.

До Нової Каледонії наближається циклон "Донна" / Strange sounds

Про це повідомили в метеорологічному бюро сусідньої держави Вануату, передає "РИА Новости".

Читайте також У Новій Зеландії почалася ліквідація наслідків циклону "Деббі"

Сила вітру в даний момент становить 215 кілометрів на годину з поривами до 300 кілометрів на годину. Циклон рухається на південь зі швидкістю близько 12 кілометрів на годину.

На вихідних циклон "Донна" обрушився на північну групу островів Вануату, пошкодивши будівлі і вишку мобільного зв'язку.

У той же час представник Червоного хреста повідомила, що шкоди було завдано посівам, а джерела води виявилися забруднені. Близько тисячі місцевих жителів все ще залишаються в центрах евакуації, оскільки небезпека ще не минула.

У Новій Каледонії через наближення циклону була оголошена тривога у північних провінціях, а також на островах Увеа та Ліфа. 8 травня скасували рейси з місцевих аеропортів, а школи залишаться закриті щонайменше до завтрашнього дня.

Нагадаємо, у квітні тропічний циклон "Кук" обрушився на Нову Каледонію, постраждали чотири людини.