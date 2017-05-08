Синоптики попередили про грози та шквали у Києві до кінця доби

15:55, 8 травня 2017
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У найближчу годину з утриманням до кінця доби 8 травня в Києві грози, шквали 15-20 м/с.

Киян попереджають про грозу / УНІАН
Киян попереджають про грозу / УНІАН

Про це попереджає Український гідрометцентр.

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В Київській міській державній адміністрації нагадують, що в разі посилення вітру слід усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

На вулиці необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Також треба уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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