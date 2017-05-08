У Києві завтра похолодає і пройде дощ

17:00, 8 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 9 травня у столиці пройде дощ, вдень до +13°.

У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com
У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +9°. Вітер західний та північно-західний, до 6,2 м/с.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі і похолодає (карта)

Сонце в столиці зійде у 05:20, а зайде у 20:29.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 травня, в Україні пройдуть дощі, місцями очікуються заморозки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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