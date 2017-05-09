Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 9 травня, в Україні пройдуть дощі, в західних областях похолодає.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

На сході місцями пройдуть дощі, температура вдень до +22°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, в Одеській області температура до +23°.

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На заході України у вівторок практично без опадів, вночі очікуються заморозки. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +13°.

У північних областях пройдуть дощі, температура до +13°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +19°.

Прогноз на 9 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 9 травня – Глафіра Горошниця. Городники садили ранняю картоплі, і відповідно, горох.

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