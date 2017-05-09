У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +13°

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 травня у столиці пройде дощ, вдень до +13°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +10°. Вітер західний та північно-західний, до 5.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:20, а зайде у 20:29.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 травня, в Україні пройдуть дощі, в західних областях похолоднішає.

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