У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +13°

09:30, 9 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 9 травня у столиці пройде дощ, вдень до +13°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +10°. Вітер західний та північно-західний, до 5.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:20, а зайде у 20:29.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 травня, в Україні пройдуть дощі, в західних областях похолоднішає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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