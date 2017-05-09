У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +13°
Згідно з даними Погода УНІАН, 9 травня у столиці пройде дощ, вдень до +13°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +10°. Вітер західний та північно-західний, до 5.4 м/с.
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі і похолодає (карта)
Сонце в столиці зійшло у 05:20, а зайде у 20:29.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 травня, в Україні пройдуть дощі, в західних областях похолоднішає.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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