В Японії стався землетрус магнітудою 6,4

10:30, 9 травня 2017
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Сьогодні, 9 травня, в акваторії острова Міяко японської префектури Окінава стався землетрус магнітудою 6,4.

В Японії стався потужний землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Японії стався потужний землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомили в метеорологічному агентстві Японії, передає Xinhua.

На південному заході Китаю стався землетрус

Підземні поштовхи сталися 10:54 за місцевим часом, епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 25,2 градуса північної широти і 126,5 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км

Інформація про руйнування і постраждалих на даний момент не надходила.

Нагадаємо, у понеділок, 8 травня, у Перу стався землетрус магнітудою 5,4.

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