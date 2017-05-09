В Японії стався землетрус магнітудою 6,4

Сьогодні, 9 травня, в акваторії острова Міяко японської префектури Окінава стався землетрус магнітудою 6,4.

В Японії стався потужний землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомили в метеорологічному агентстві Японії, передає Xinhua.

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Підземні поштовхи сталися 10:54 за місцевим часом, епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 25,2 градуса північної широти і 126,5 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км

Інформація про руйнування і постраждалих на даний момент не надходила.

Нагадаємо, у понеділок, 8 травня, у Перу стався землетрус магнітудою 5,4.