Рятувальники попереджають про заморозки в Україні
Протягом 10-11 травня в Україні очікуються заморозки.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі і похолодає (карта)
"10-11 травня на грунті заморозки 0-5°, місцями в повітрі 0-2°", - йдеться в повідомленні.
Також 10 травня у західних, північних та центральних областях, 11 травня у більшості областей України на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°.
Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, в Україні пройдуть дощі, в західних областях похолодає.
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