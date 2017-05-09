Рятувальники попереджають про заморозки в Україні

11:59, 9 травня 2017
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Протягом 10-11 травня в Україні очікуються заморозки.

Українців попереджають про заморозки / УНІАН
Українців попереджають про заморозки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"10-11 травня на грунті заморозки 0-5°, місцями в повітрі 0-2°", - йдеться в повідомленні.

Також 10 травня у західних, північних та центральних областях, 11 травня у більшості областей України на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°.

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, в Україні пройдуть дощі, в західних областях похолодає.

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