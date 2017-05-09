Синоптик прогнозує сніг та заморозки в Україні, за ними - тепло

А потепління синоптик прогнозує 12 травня.

На заході та крайній півночі очікуються заморозки / фото УНІАН

Сьогодні у деяких частинах України очікується холодна погода зі снігом та вітром. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

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Вона прогнозує невелику кількість снігу 9-10 травня у Карпатах і на півночі Чернігівської області. "Між іншим, вже сьогодні, на Пожижевській та на Плаю спостерігається 0-2 градуси морозу. А на Пожижевській йде сніг!" - йдеться у повідомленні Діденко.

Крім того, найближчої ночі у західних областях та на крайній півночі місцями ймовірні заморозки 0-3 градуси.

"12 травня в Україні потепліє", - обіцяє синоптик.