На північному сході Японії проводиться евакуація через лісову пожежу

У японському місті Камаісі оголосили евакуацію через лісову пожежу.

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Пожежа в гірській місцевості триває вже добу. За останніми даними, вигоріла територія близько 400 гектарів, передає "РИА Новости".

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З вогнем допомагають боротися 12 вертольотів сил оборони і пожежних частин.

Через сильний вітер (пориви досягають 26 м/с) існує загроза розширення площі горіння, у зв'язку з чим оголошено евакуацію для 136 сімей, які проживають поблизу.

Нагадаємо, в горах Великого Хінгану (автономний район Внутрішня Монголія, Китай) вирувала лісова пожежа.