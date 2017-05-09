На північному сході Японії проводиться евакуація через лісову пожежу

13:30, 9 травня 2017
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У японському місті Камаісі оголосили евакуацію через лісову пожежу.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Пожежа в гірській місцевості триває вже добу. За останніми даними, вигоріла територія близько 400 гектарів, передає "РИА Новости".

В Арізоні вирує лісова пожежа

З вогнем допомагають боротися 12 вертольотів сил оборони і пожежних частин.

Через сильний вітер (пориви досягають 26 м/с) існує загроза розширення площі горіння, у зв'язку з чим оголошено евакуацію для 136 сімей, які проживають поблизу.

Нагадаємо, в горах Великого Хінгану (автономний район Внутрішня Монголія, Китай) вирувала лісова пожежа.

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