В Україні завтра практично без опадів, вночі місцями очікуються заморозки
Згідно з даними Погода УНІАН, 10 травня в Україні практично без опадів, місцями очікуються заморозки.
На сході місцями пройдуть дощі, температура вдень до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, в Одеській області температура до +19°.
Рятувальники попереджають про заморозки в Україні
На заході України без опадів, вночі очікуються заморозки. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +13°.
У північних областях хмарно з проясненнями, температура - до +12°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +17°.
За народним прогнозом, 10 травня у цей день у всіх регіонах Русі починалася оранка.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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