В Україні завтра практично без опадів, вночі місцями очікуються заморозки

16:30, 9 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 10 травня в Україні практично без опадів, місцями очікуються заморозки.

В Україні завтра практично без опадів / ourgreenworld.ru
В Україні завтра практично без опадів / ourgreenworld.ru

На сході місцями пройдуть дощі, температура вдень до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, в Одеській області температура до +19°.

Рятувальники попереджають про заморозки в Україні

На заході України без опадів, вночі очікуються заморозки. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +13°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура - до +12°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +17°.

За народним прогнозом, 10 травня у цей день у всіх регіонах Русі починалася оранка.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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