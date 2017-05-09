У Києві завтра вдень до +12°, без опадів

17:00, 9 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 10 травня у столиці без опадів, вдень до +12°.

У Києві завтра без опадів / elektraua.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері - до +9°. Вітер західний та північно-західний, до 5.3 м/с.

Рятувальники попереджають про заморозки в Україні

Сонце в столиці зійде у 05:18, а зайде в 20:30.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Україні практично без опадів, місцями очікуються заморозки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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