У Києві завтра вдень до +12°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 10 травня у столиці без опадів, вдень до +12°.

У Києві завтра без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері - до +9°. Вітер західний та північно-західний, до 5.3 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:18, а зайде в 20:30.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Україні практично без опадів, місцями очікуються заморозки.

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