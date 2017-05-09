У Франції внаслідок сходження лавини загинули троє людей

20:20, 9 травня 2017
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Лавина зійшла у районі Боннваль-сюр-Арк у Національному парку Вануаз в Савойї.

Унаслідок сходження снігової лавини у французькій Савойї на сході країни загинули щонайменше троє людей, пошуки четвертої людини – тривають. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

Лавина зійшла у районі Боннваль-сюр-Арк у Національному парку Вануаз в Савойї.

У результаті сходження лавини в Австрії загинули чотири людини (відео)

До пошукових робіт залучили гелікоптер. Рятувальники знайшли тіла трьох лижників – двох чоловіків та однієї жінки. Серед них – тіло гірськолижного інструктора.

Раніше у Канаді через сходження снігової лавини загинули четверо туристів.

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