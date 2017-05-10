У багатьох регіонах України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)

08:05, 10 травня 2017
2356

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 травня в Україні практично без опадів, в західних областях похолодає.

Сьогодні В Україні похолодає / Югополис
Сьогодні в Україні похолодає / Югополис

На сході місцями пройдуть дощі, температура вдень до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, в Одеській області температура до +19°.

На заході України в середу без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +13°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура - до +12°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +17°.

Прогноз на 10 травня / УНІАН
Прогноз на 10 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 10 травня – Семен Раноорець. У всіх регіонах Русі в цей день починалася оранка.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні без опадів, температура до +13° У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°

Погода в Україні

Віргінія, США
0 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
51 %
760 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин