У багатьох регіонах України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 травня в Україні практично без опадів, в західних областях похолодає.

Сьогодні в Україні похолодає / Югополис

На сході місцями пройдуть дощі, температура вдень до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, в Одеській області температура до +19°.

На заході України в середу без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +13°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура - до +12°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +17°.

Прогноз на 10 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 10 травня – Семен Раноорець. У всіх регіонах Русі в цей день починалася оранка.

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