У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +12°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 10 травня, у столиці без опадів, вдень до +12°.

Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері +8°. Вітер західний та північно-західний, до 6.6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:18, а зайде в 20:30.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Україні практично без опадів, в західних областях похолодає.

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