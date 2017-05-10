Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Протягом 10-12 травня у багатьох регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 10-12 травня у центральних (крім Вінницької), Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до 12 травня у Києві та Київській області зберігатиметься пожежна небезпека.