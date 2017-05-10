У результаті повені в Канаді двоє людей зникли безвісти

У результаті повені і зсувів, викликаних проливними дощами, дві людини зникли безвісти в канадській провінції Британська Колумбія.

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Зокрема, поряд з населеним пунктом Салмон Арм зсув накрив будинок з літньою людиною всередині. Аварійні бригади продовжують рятувально-розшукові заходи, передає Floodlist.

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Повені сталися в результаті розливу річок Кеттл і Гренбі на півдні провінції.

У декількох містах оголосили надзвичайний стан. Місцева влада видала укази щодо евакуації жителів 190 будинків. Повідомляється, що евакуовано було 300 осіб.

Нагадаємо, у декількох містах канадської провінції Квебек ввели режим надзвичайного стану через рекордних паводків.