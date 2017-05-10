У Вануату стався землетрус магнітудою 6,9

11:29, 10 травня 2017
1929

У вівторок, 9 травня, у Вануату стався землетрус магнітудою 6,9.

Вануату / travelonline.com
Вануату / travelonline.com

Про це повідомив Китайський центр сейсмологічних мереж, передає Xinhua.

У Перу стався землетрус магнітудою 5,4

Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 14,57 градуса південної широти і 167,35 градуса східної довготи, його гіпоцентр залягав на глибині 140 кілометрів.

Нагадаємо, 9 травня в акваторії острова Міяко японської префектури Окінава стався землетрус магнітудою 6,4.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні без опадів, температура до +13° У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°

Погода в Україні

Віргінія, США
0 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
51 %
760 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин