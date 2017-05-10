У вівторок, 9 травня, у Вануату стався землетрус магнітудою 6,9.

Вануату / travelonline.com

Про це повідомив Китайський центр сейсмологічних мереж, передає Xinhua.

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Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 14,57 градуса південної широти і 167,35 градуса східної довготи, його гіпоцентр залягав на глибині 140 кілометрів.

Нагадаємо, 9 травня в акваторії острова Міяко японської префектури Окінава стався землетрус магнітудою 6,4.