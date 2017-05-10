У Києві серед травня пішов сніг (фото, відео)

11:53, 10 травня 2017
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Загалом по Україні синоптики передають заморозки.

Сьогодні, 10 травня, у Києві несподівано пішов сніг. Сніжило близько 11 години дня у Подільському районі столиці, передає ТСН.

Синоптик прогнозує сніг та заморозки в Україні, за ними - тепло

У Києві о 6:30 ранку середи було лише +3°, атмосферний тиск 741 мм рт. ст., відносна вологість повітря 80%, тому не дивно, що сніжило. 

Також користувачі соцмереж повідомляють, що сніг йшов на Лівому березі Києва та передмісті столиці.

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 10 травня, у столиці без опадів, вдень до +12°, ввечері +8°. Вітер західний та північно-західний, до 6.6 м/с.

Раніше повідомлялося, що 10 травня Чернігівську область накрило сильним градом і снігом.

четкая весна с снегом

Допис, поширений Світлана (@svitlana8967)

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