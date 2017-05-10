У Києві серед травня пішов сніг (фото, відео)
Загалом по Україні синоптики передають заморозки.
10 травня, сніг у Києві— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 10, 2017
Відео @LBagatska pic.twitter.com/0yTQIM5ysm
Сьогодні, 10 травня, у Києві несподівано пішов сніг. Сніжило близько 11 години дня у Подільському районі столиці, передає ТСН.
Синоптик прогнозує сніг та заморозки в Україні, за ними - тепло
У Києві о 6:30 ранку середи було лише +3°, атмосферний тиск 741 мм рт. ст., відносна вологість повітря 80%, тому не дивно, що сніжило.
Також користувачі соцмереж повідомляють, що сніг йшов на Лівому березі Києва та передмісті столиці.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 10 травня, у столиці без опадів, вдень до +12°, ввечері +8°. Вітер західний та північно-західний, до 6.6 м/с.
Раніше повідомлялося, що 10 травня Чернігівську область накрило сильним градом і снігом.
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