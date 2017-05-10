Чернігівщину накрило градом та снігом (фото, відео)

Сьогодні, 10 травня, Чернігівську область накрило сильним градом та снігом.

На Чернігівщині випав сніг / vk.com/chernihiv_kisel

Про це повідомляє ТСН з посиланням на місцевих мешканців.

Читайте також Північний захід Китаю накрила снігова буря, загинули двоє туристів

Зазначається, що негода біля Чернігова розпочалася близько 10 ранку.

Користувачі соцмереж діляться фотографіями несподіваного снігопаду.