Чернігівщину накрило градом та снігом (фото, відео)

12:13, 10 травня 2017
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Сьогодні, 10 травня, Чернігівську область накрило сильним градом та снігом.

На Чернігівщині випав сніг / vk.com/chernihiv_kisel
На Чернігівщині випав сніг / vk.com/chernihiv_kisel

Про це повідомляє ТСН з посиланням на місцевих мешканців.

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Зазначається, що негода біля Чернігова розпочалася близько 10 ранку.

Користувачі соцмереж діляться фотографіями несподіваного снігопаду. 

Снігопад на Чернігівщині 10 травня / vk.com/chernihiv_kisel
Снігопад на Чернігівщині 10 травня / vk.com/chernihiv_kisel

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