У Гідрометцентрі пояснили причину травневого снігопаду в Україні

13:09, 10 травня 2017
43551

Раптовий снігопад у кількох областях України пов'язаний з насуванням дуже холодних мас арктичного повітря.

У Гідрометцентрі пояснили
У Гідрометцентрі пояснили "аномальний" снігопад у травні / УНІАН

Про це повідомив начальник Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

Чернігівщину накрило градом та снігом (фото, відео)

"На території України зараз відбувається наступ дуже холодного арктичного повітря. Даний холодний період збережеться протягом двох діб, після чого відбудеться поступове підвищення температури, опади будуть проходити у вигляді дощу", - цитує Кульбіду "Оглядач".

За словами Миколи Кульбіди, температура повітря через дві доби на більшій частині країни складе 13-18 градусів тепла, а в південних областях +20...+25.

Крім того, він пояснив, що випадання снігу посеред травня не є аномалією.

"Травень характеризується заморозками. Тому подібні похолодання хоча і бувають рідко, але нічого аномального в цьому немає", - сказав він.

Нагадаємо, 10 травня сніг пішов у Київській і Чернігівській областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Києві сьогодні без опадів, температура до +13° У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°

Погода в Україні

Віргінія, США
0 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
51 %
760 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин