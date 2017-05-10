У Гідрометцентрі пояснили причину травневого снігопаду в Україні

Раптовий снігопад у кількох областях України пов'язаний з насуванням дуже холодних мас арктичного повітря.

У Гідрометцентрі пояснили "аномальний" снігопад у травні / УНІАН

Про це повідомив начальник Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

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"На території України зараз відбувається наступ дуже холодного арктичного повітря. Даний холодний період збережеться протягом двох діб, після чого відбудеться поступове підвищення температури, опади будуть проходити у вигляді дощу", - цитує Кульбіду "Оглядач".

За словами Миколи Кульбіди, температура повітря через дві доби на більшій частині країни складе 13-18 градусів тепла, а в південних областях +20...+25.

Крім того, він пояснив, що випадання снігу посеред травня не є аномалією.

"Травень характеризується заморозками. Тому подібні похолодання хоча і бувають рідко, але нічого аномального в цьому немає", - сказав він.

Нагадаємо, 10 травня сніг пішов у Київській і Чернігівській областях.