Майже по всій Україні завтра очікуються заморозки – ДСНС

У четвер, 11 травня, у багатьох регіонах України очікуються заморозки.

В Україні очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"11 травня у більшості областей України на ґрунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

У той же час синоптик Наталія Діденко у Facebook повідомила, що заморозків не буде тільки у південних регіонах країни.

Нагадаємо, протягом 10-12 травня у багатьох регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.