Майже по всій Україні завтра очікуються заморозки – ДСНС
У четвер, 11 травня, у багатьох регіонах України очікуються заморозки.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
У багатьох регіонах України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
"11 травня у більшості областей України на ґрунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.
У той же час синоптик Наталія Діденко у Facebook повідомила, що заморозків не буде тільки у південних регіонах країни.
Нагадаємо, протягом 10-12 травня у багатьох регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
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