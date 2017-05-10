Майже по всій Україні завтра очікуються заморозки – ДСНС

14:30, 10 травня 2017
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У четвер, 11 травня, у багатьох регіонах України очікуються заморозки.

В Україні очікуються заморозки / moldova24.net
В Україні очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У багатьох регіонах України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)

"11 травня у більшості областей України на ґрунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

У той же час синоптик Наталія Діденко у Facebook повідомила, що заморозків не буде тільки у південних регіонах країни.

Нагадаємо, протягом 10-12 травня у багатьох регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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