На ірландський острів Акілл повернувся піщаний пляж, який зник більше 30 років тому

Піщаний пляж на ірландському острові Акілл, який зник більше 30 років тому, з'явився знову.

Пляж на острові Акилл / Reuters

У 1984 році пісок з берега змило після штормів - на цьому місці залишилися лише камені, передає Російська служба BBC.

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Проте всього лише за кілька днів у квітні Атлантичний океан повернув все викрадене - припливом на берег викинуло тисячі тонн піску на берег. У результаті з'явився новий піщаний пляж довжиною 300 метрів.

У місцевому туристичному бюро розповіли, що подивитися на новий пляж приїздили люди зі всієї Ірландії і Британії.