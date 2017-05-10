В Україні завтра місцями пройдуть дощі, вночі очікуються заморозки (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 11 травня, в Україні практично без опадів, на заході вдень до +19°.

На заході України завтра пройде дощ / volynnews.com

На сході без опадів, температура вдень до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, температура до +17°.

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На заході України в четвер місцями пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +19°.

У північних областях практично без опадів, температура - до +16°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +17°.

За народним прогнозом, 11 травня – Березосік. Ті, хто страждав весняними лихоманками, в цей день пили березовий сік, який у народі вважається лікувальним.

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