В Україні завтра місцями пройдуть дощі, вночі очікуються заморозки (відеопрогноз)

16:30, 10 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 11 травня, в Україні практично без опадів, на заході вдень до +19°.

На заході України завтра пройде дощ / volynnews.com
На заході України завтра пройде дощ / volynnews.com

На сході без опадів, температура вдень до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, температура до +17°.

У Києві серед травня пішов сніг (фото, відео)

На заході України в четвер місцями пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +19°.

У північних областях практично без опадів, температура - до +16°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +17°.

За народним прогнозом, 11 травня – Березосік. Ті, хто страждав весняними лихоманками, в цей день пили березовий сік, який у народі вважається лікувальним.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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