У Києві завтра без опадів, вдень до +16°

17:00, 10 травня 2017
1514

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 травня у столиці без опадів, вдень до +16°.

У Києві завтра без опадів / lifekiev.com
У Києві завтра без опадів / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, ввечері - до +11°. Вітер мінливий, до 7.7 м/с.

У Києві серед травня пішов сніг (фото, відео)

Сонце в столиці зійде у 05:16, а зайде о 20:32.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 11 травня, в Україні практично без опадів, на заході вдень до +19°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
0 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
51 %
760 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин