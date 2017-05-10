"Люблю зиму на початку травня": в соцмережах діляться фотографіями снігопаду на Чернігівщині
Вранці біля Чернігова розпочався також град.
У середу, 10 травня, на Чернігівщині сталося незвичайне для цієї пори року природне явище – випав сніг, а подекуди навіть град. Користувачі соцмереж дивувалися і викладали фото несподіваною негоди.
У Гідрометцентрі пояснили причину травневого снігопаду в Україні
Снігопад біля Чернігова розпочався близько 10 ранку і тривав кілька годин.
З 9 травня похолодало у більшості регіонів України, вночі на заході спостерігалися заморозки. Невеликий сніг встигли помітити і в одному з районів Києва. Щоправда, він швидко закінчився.
На Чернігівщині вже завтра обіцяють невелике потепління, заморозків не прогнозують. Сніг зміниться дощем.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+15°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+15°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°
Віргінія, США
0 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: -2 °
Вологість: 51 %
Тиск: 760 мм
Вітер: 5.8 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин