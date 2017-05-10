"Люблю зиму на початку травня": в соцмережах діляться фотографіями снігопаду на Чернігівщині

Вранці біля Чернігова розпочався також град.

На Чернігівщині сьогодні випав сніг / vk.com/chernihiv_kisel

У середу, 10 травня, на Чернігівщині сталося незвичайне для цієї пори року природне явище – випав сніг, а подекуди навіть град. Користувачі соцмереж дивувалися і викладали фото несподіваною негоди.

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Снігопад біля Чернігова розпочався близько 10 ранку і тривав кілька годин.

З 9 травня похолодало у більшості регіонів України, вночі на заході спостерігалися заморозки. Невеликий сніг встигли помітити і в одному з районів Києва. Щоправда, він швидко закінчився.

На Чернігівщині вже завтра обіцяють невелике потепління, заморозків не прогнозують. Сніг зміниться дощем.