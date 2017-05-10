Сніговий травень в Україні (відео)

18:35, 10 травня 2017
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10 травня Київ несподівано засипало снігом.

В Україну за звичкою знову повернулася зима / Фото з соцмереж
В Україну за звичкою повернулася зима / Фото з соцмереж

Сьогоднішній день в столиці України був аномально холодним. Середня температура повітря становила всього 2-7 градусів тепла. Тоді як рік тому в цей день було до +21.

Не пощастило і жителям Чернігівської області. Якщо в Києві сніжок одразу розтанув, то там на зелену травичку випав пристойний шар опадів.

"Люблю зиму на початку травня": в соцмережах діляться фотографіями снігопаду на Чернігівщині

Коли українцям чекати цього літа - в ролику УНІАН.

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