Сніговий травень в Україні (відео)

10 травня Київ несподівано засипало снігом.

В Україну за звичкою повернулася зима / Фото з соцмереж

Сьогоднішній день в столиці України був аномально холодним. Середня температура повітря становила всього 2-7 градусів тепла. Тоді як рік тому в цей день було до +21.

Не пощастило і жителям Чернігівської області. Якщо в Києві сніжок одразу розтанув, то там на зелену травичку випав пристойний шар опадів.

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Коли українцям чекати цього літа - в ролику УНІАН.