На Харківщині в четвер трохи потеплішає, вночі можливі заморозки

20:57, 10 травня 2017
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Опадів не прогнозують.

В Україні в ніч на четвер можливі заморозки / getbg.net
В Україні в ніч на четвер можливі заморозки / getbg.net

У Харківській області в четвер, 11 травня, вночі очікується +2..+4, вдень +14..+16 градусів. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Опадів не прогнозують.

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Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, 11 травня заморозки очікуються практично у всіх регіонах України.

"11 травня в більшості областей України на ґрунті і місцями в повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

Водночас синоптик Наталка Діденко в Facebook повідомила, що заморозків не буде тільки на півдні країни.

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