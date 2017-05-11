Арктичний циклон вируватиме в Україні ще кілька днів, очікуються нові снігопади (відео)

Арктичний циклон вируватиме на території України ще приблизно п'ять днів.

Арктичний циклон приніс похолодання до України / фото УНІАН

У кількох областях України природа здивувала короткою хурделицею 10 травня. Синоптики розповіли, що найлютіший травневий мороз був цієї ночі, 11 травня, йдеться в сюжеті ТСН.

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В Укргідрометцентрі кажуть, що найхолодніша погода була цієї ночі. За словами провідного синоптика Наталії Голеня, арктичний циклон вируватиме на території України ще приблизно п'ять днів й переважно на півночі. Протягом тижня ймовірні короткочасні дощі та нові снігопади. Тиск буде коливатися, але загалом – знижуватиметься.

Як повідомляла Погода УНІАН, 10 травня у Києві несподівано пішов сніг. Сніжило близько 11 години дня у Подільському, а також Солом'янському районах столиці.