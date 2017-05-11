В Україні сьогодні практично без опадів, на заході вдень потепліє до +19° (карта)

08:07, 11 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 11 травня, в Україні практично без опадів, на заході вдень до +19°.

В Україні сьогодні практично без опадів / ourgreenworld.ru
В Україні сьогодні практично без опадів / ourgreenworld.ru

На сході без опадів, температура вдень до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, температура до +17°.

На заході України в четвер місцями пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +19°.

У північних областях практично без опадів, температура - до +16°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +17°.

Прогноз на 11 травня / УНІАН
Прогноз на 11 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 11 травня – Березосік. Ті, хто страждав весняними лихоманками, у цей день пили березовий сік, який у народі вважається лікувальним.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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