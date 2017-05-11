У Києві сьогодні без опадів, вдень до +16°

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 травня у столиці без опадів, вдень до +16°.

Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, ввечері - до +10°. Вітер мінливий, до 8.1 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:16, а зайде о 20:32.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 11 травня, в Україні практично без опадів, на заході вдень до +19°.

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