У результаті землетрусу в Китаї загинули вісім осіб

09:29, 11 травня 2017
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Вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.

У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Від землетрусу постраждало понад 12 тис. місцевих жителів, 9,2 тис. осіб були евакуйовані до безпечних місць, передає Xinhua.

В Японії стався землетрус магнітудою 6,4

На даний момент більше тисячі військовослужбовців і співробітників озброєної поліції, 1500 цивільних осіб і службовців ведуть рятувальні роботи у постраждалих від землетрусу зонах.

Після землетрусу сталося 82 афтершоки.

У стінах будинків утворилися великі тріщини. Деякі люди все ще залишаються під завалами зруйнованих будинків, що знаходяться поблизу епіцентру підземних поштовхів.

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, у Вануату стався землетрус магнітудою 6,9.

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