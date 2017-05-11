У результаті землетрусу в Китаї загинули вісім осіб
Вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.
Від землетрусу постраждало понад 12 тис. місцевих жителів, 9,2 тис. осіб були евакуйовані до безпечних місць, передає Xinhua.
В Японії стався землетрус магнітудою 6,4
На даний момент більше тисячі військовослужбовців і співробітників озброєної поліції, 1500 цивільних осіб і службовців ведуть рятувальні роботи у постраждалих від землетрусу зонах.
Після землетрусу сталося 82 афтершоки.
У стінах будинків утворилися великі тріщини. Деякі люди все ще залишаються під завалами зруйнованих будинків, що знаходяться поблизу епіцентру підземних поштовхів.
Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, у Вануату стався землетрус магнітудою 6,9.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+15°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+15°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°
Віргінія, США
0 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: -2 °
Вологість: 51 %
Тиск: 760 мм
Вітер: 5.8 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин