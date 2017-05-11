Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Протягом 11-12 травня у багатьох регіонах України зберігатиметься пожежна небезпека.

У багатьох регіонах України зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

Читайте також Арктичний циклон вируватиме в Україні ще кілька днів, очікуються нові снігопади (відео)

"11-12 травня у центральних (крім Вінницької), Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 11 травня, в Україні практично без опадів, на заході вдень до +19°.