Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

10:30, 11 травня 2017
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Протягом 11-12 травня у багатьох регіонах України зберігатиметься пожежна небезпека.

У багатьох регіонах України зберагієтсья пожежна небезпека / ДСНС
У багатьох регіонах України зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

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"11-12 травня у центральних (крім Вінницької), Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 11 травня, в Україні практично без опадів, на заході вдень до +19°.

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