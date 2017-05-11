На північному заході Китаю оголосили підвищений рівень сейсмічної небезпеки

На території Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю оголосили третій (підвищений) рівень сейсмічної небезпеки з чотирьох.

Землетрус у Китаї / Xinhua

Раніше в цьому регіоні стався землетрус, у результаті якого загинули вісім осіб.

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У результаті землетрусу зруйновано понад 180 будинків, близько 790 жителів залишилися без даху над головою, передає ТАСС з посиланням на Китайське сейсмологічне управління.

Раніше повідомлялося, що від землетрусу постраждало понад 12 тис. місцевих жителів, 9,2 тис. осіб були евакуйовані до безпечних місць.