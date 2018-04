Кенія постраждала від руйнівної повені (фото)

За 24 години в місті Момбаса випало 235 мм опадів, передає Floodlist з посиланням на дані Всесвітньої метеорологічної організації.

У Момбасі загинули щонайменше шість осіб.

In pictures: Roads #flooded in Dadaab following heavy downpour. pic.twitter.com/7FrbzVSpPQ