Кенія постраждала від руйнівної повені (фото)
Проливні дощі призвели до повені і зсувів на півдні і сході Кенії.
За 24 години в місті Момбаса випало 235 мм опадів, передає Floodlist з посиланням на дані Всесвітньої метеорологічної організації.
Зливи призвели до повені на півдні Китаю
У Момбасі загинули щонайменше шість осіб.
In pictures: Roads #flooded in Dadaab following heavy downpour. pic.twitter.com/7FrbzVSpPQ— Kenya Red Cross (@KenyaRedCross) May 9, 2017
За даними місцевих ЗМІ, у місті Тавета через повені евакуювали понад 5 тисяч осіб. Повідомляється, що постраждали понад 900 сімей.
Нагадаємо, у декількох містах канадської провінції Квебек ввели режим надзвичайного стану через рекордні паводки.
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