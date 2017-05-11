Кенія постраждала від руйнівної повені (фото)

12:31, 11 травня 2017
612

Проливні дощі призвели до повені і зсувів на півдні і сході Кенії.

Повінь в Кенії / twitter.com @KenyaRedCross
Повінь в Кенії / twitter.com @KenyaRedCross

За 24 години в місті Момбаса випало 235 мм опадів, передає Floodlist з посиланням на дані Всесвітньої метеорологічної організації.

Зливи призвели до повені на півдні Китаю

У Момбасі загинули щонайменше шість осіб.

За даними місцевих ЗМІ, у місті Тавета через повені евакуювали понад 5 тисяч осіб. Повідомляється, що постраждали понад 900 сімей.

Нагадаємо, у декількох містах канадської провінції Квебек ввели режим надзвичайного стану через рекордні паводки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с
В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

Погода в Україні

Віргінія, США
0 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
51 %
760 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин