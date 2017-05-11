В Одесі оголосили штормове попередження

Сьогодні, 11 травня, в Одесі очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

В Одесі сьогодні очікується сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.

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Зокрема, сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вдень +14º ...+16º.

В Одеській області також очікується сильний вітер, вдень потепліє до +20º.

Нагадаємо, у четвер, 11 травня, в Україні практично без опадів, на заході вдень до +19°.