В Одесі оголосили штормове попередження

13:30, 11 травня 2017
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Сьогодні, 11 травня, в Одесі очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

В Одесі сьогодні очікується сильний вітер / УНІАН
В Одесі сьогодні очікується сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.

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Зокрема, сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вдень +14º ...+16º.

В Одеській області також очікується сильний вітер, вдень потепліє до +20º.

Нагадаємо, у четвер, 11 травня, в Україні практично без опадів, на заході вдень до +19°.

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