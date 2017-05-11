Біля берегів Південних Сандвічевих островів стався потужний землетрус
У середу, 10 травня, в акваторії поблизу Південних Сандвічевих островів стався землетрус магнітудою 6,8.
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Геологічну службу США.
На північному заході Китаю оголосили підвищений рівень сейсмічної небезпеки
Відзначається, що підземні поштовхи не призвели до матеріальних і людських втрат.
Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 56,5 градуса південної широти і 25,8 градуса західної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км
Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, яке відбулося в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.
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