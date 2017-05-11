Біля берегів Південних Сандвічевих островів стався потужний землетрус

У середу, 10 травня, в акваторії поблизу Південних Сандвічевих островів стався землетрус магнітудою 6,8.

Біля берегів Південних Сандвічевих островів стався землетрус / penguinlifelines.org

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Геологічну службу США.

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Відзначається, що підземні поштовхи не призвели до матеріальних і людських втрат.

Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 56,5 градуса південної широти і 25,8 градуса західної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, яке відбулося в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.