Завтра в західних областях України пройдуть сильні дощі - ДСНС

15:47, 11 травня 2017
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У п’ятницю, 12 травня, на заході України пройдуть сильні дощі.

На заході України завтра пройдуть сильні дощі / УНІАН
На заході України завтра пройдуть сильні дощі / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні практично без опадів, на заході вдень потепліє до +19° (карта)

"Вдень 12 травня на Закарпатті, в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що арктичний циклон вируватиме на території України ще приблизно п'ять днів.

Протягом тижня ймовірні короткочасні дощі та нові снігопади. Тиск буде коливатися, але загалом - знижуватиметься.

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