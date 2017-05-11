Завтра в західних областях України пройдуть сильні дощі - ДСНС

У п’ятницю, 12 травня, на заході України пройдуть сильні дощі.

На заході України завтра пройдуть сильні дощі / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"Вдень 12 травня на Закарпатті, в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що арктичний циклон вируватиме на території України ще приблизно п'ять днів.

Протягом тижня ймовірні короткочасні дощі та нові снігопади. Тиск буде коливатися, але загалом - знижуватиметься.