В Україні завтра місцями пройдуть дощі, у більшості регіонів трохи потепліє (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 травня в Україні місцями пройдуть дощі, на південному сході вдень до +22°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, температура до +20°.

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На заході України в п'ятницю пройдуть дощі, місцями сильні. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +19°.

У північних областях практично без опадів, температура - до +14°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +21°.

За народним прогнозом, 12 травня – Дев'ять Цілителів. Обов'язковим ритуалом цього дня було прочитання заговору від дев'яти напастей.

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