У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13°

17:00, 11 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 12 травня, у столиці пройде дощ, вдень до +13°.

У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com
У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +10°. Вітер східний та північно-східний, до 4.9 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:15, а зайде о 20:33.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня в Україні місцями пройдуть дощі, на південному сході вдень до +22°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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