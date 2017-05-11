Занадто навіть для Норвегії: півметрові замети і раптовий гірськолижний сезон (фоторепортаж)

Випало так багато снігу, що жителі Осло навіть відновили гірськолижний сезон, що нетипово для такої пори року.

Кількість снігу, яка випала в Норвегії в ніч з 10 на 11 травня, є вкрай рідкісною для кінця весни. Так, за межами Осло його висота становила до півметра, зазначає thelocal.no.

Метеорологи констатують, що в цей час року снігу в Осло не спостерігалося з 1967 року.

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При цьому наголошується, що снігопад, який обрушився на Норвегію, викликав затримку руху транспорту на наступний ранок.

Також повідомляється, що випало настільки багато снігу, що жителі Осло навіть відновили гірськолижний сезон. Місцева влада констатує, що, хоча Норвегія і є північною країною, вони раніше ніколи не починали підготовку гірськолижних схилів до сезону в травні.

Як повідомляв Погода.УНІАН, 10 травня в Києві пройшов сніг. А ось на Чернігівщину обрущился справжній снігопад з градом.