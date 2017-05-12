У багатьох областях України сьогодні потепліє, на заході пройдуть дощі (карта)

08:07, 12 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 12 травня в Україні місцями пройдуть дощі. Місцями потепліє до +22°.

На заході України сьогодні пройдуть дощі / УНІАН
На заході України сьогодні пройдуть дощі / УНІАН

На сході хмарно з проясненнями, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує невелика хмарність, температура до +20°.

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На заході України у п'ятницю пройде дощ. У Чернівецькій області вдень потепліє до +19°.

У північних областях очікується мінлива хмарність, місцями пройде дощ. Температура - до +14°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +21°.

Прогноз на 12 травня / УНІАН
Прогноз на 12 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 12 травня – Дев'ять Цілителів. Обов'язковим ритуалом цього дня було прочитання заговору від дев'яти напастей.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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