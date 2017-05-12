У багатьох областях України сьогодні потепліє, на заході пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 12 травня в Україні місцями пройдуть дощі. Місцями потепліє до +22°.
На сході хмарно з проясненнями, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує невелика хмарність, температура до +20°.
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На заході України у п'ятницю пройде дощ. У Чернівецькій області вдень потепліє до +19°.
У північних областях очікується мінлива хмарність, місцями пройде дощ. Температура - до +14°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +21°.
За народним прогнозом, 12 травня – Дев'ять Цілителів. Обов'язковим ритуалом цього дня було прочитання заговору від дев'яти напастей.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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