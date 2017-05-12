Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +13°

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 травня у столиці без опадів, вдень до +13°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +11°. Вітер східний та північно-східний, до 4.1 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:15, а зайде о 20:33.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня в Україні місцями пройдуть дощі. Місцями потеплішає до +22°.

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